Происшествия

Пскович убил знакомого ножом во время застолья

Жителя Пскова обвиняют в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Вечером 26 августа двое мужчин, которые незадолго до этого познакомились, распивали спиртное в квартире их общего знакомого в доме по улице Ижорского Батальона в Пскове. Двое гостей повздорили между собой, при этом 33-летний мужчина взял лежащий на столе нож и нанес им не менее 9 ножевых ранений своему 45-летнему знакомому в область головы и шеи, от которых последний скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.