Происшествия

В Псковской области выросло производство скота и птицы на убой

60,2 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 31,3 тысячи тонн молока и 12,8 млн яиц произвели в хозяйствах всех категорий Псковской области с января по февраль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, производство скота и птицы на убой выросло на 12,8%, молока – на 3,3%, яиц – на 0,3%.

Прирост производства скота, птицы и молока обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока – 84%.

Продуктивность коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе-феврале осталась практически на уровне соответствующего периода прошлого года (рост на 0,1%) и составила 1184 килограмма молока на одну корову.