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Псковский суд продлил срок ареста экс-заместителю главного судебного пристава Петербурга

Псковский городской суд продлил срок домашнего ареста бывшему заместителю главного судебного пристава УФССП России по городу Санкт-Петербургу Марине Окрушко до 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, ей предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Отмечается, что городской суд отказал в удовлетворении представления ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области об изменении меры пресечения Марине Окрушко с домашнего ареста на заключение под стражу.

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Также суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемой и защитников об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на иную, более мягкую – залог, подписку о невыезде и надлежащем поведении, запрет определенных действий.

15 сентября 2019 года обвиняемую задержали в Пскове сотрудники УФСБ России по Псковской области в момент передачи главному судебному приставу региона, который действовал под контролем оперативников, 500 тысяч рублей, как части 6 млн взятки, за оказание содействия взяткодателю в ускорении процесса передачи на реализацию арестованного имущества в рамках находящегося у приставов исполнительного производства.

В ходе предварительного расследования следователи наложили арест на имущество обвиняемой на общую сумму свыше 28 миллионов рублей, в том числе на две квартиры в Санкт-Петербурге, внедорожник, наличные денежные средства и находящиеся на расчетных счетах в банках, как в рублях, так и в иностранной валюте.