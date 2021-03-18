Происшествия

Рабочий упал с высоты на строительном объекте в Пскове

Рабочий пострадал сегодня, 18 марта, на строительном объекте на улице Инженерной в Пскове. По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области проводят доследственную проверку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным, сегодня, около 11 часов, пострадавший, выполняя свои обязанности по работе стропальщиком, упал с высоты третьего этажа. С черепно-мозговой травмой он был госпитализирован в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся неотложные следственные действия на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.