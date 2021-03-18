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Фотофакт: «КАМАЗы» испытывают на прочность цепные мосты в Острове

По цепным мостам через реку Великую в Острове - объекту культурного наследия федерального значения - ездят крупнотоннажные грузовые автомобили «КАМАЗ». Соответствующие снимки опубликовал местный житель на сайте губернатора региона.

«На островском подвесном цепном мосту - испытание на прочность!» - пишет острович. Судя по снимкам, автомашина загружена спиленными рядом с мостом деревьями.

Напомним, в начале января перед въездами на два подвесных моста в городе Остров появились бетонные блоки, поскольку по старинным мостам ездили автомобили.

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Ранее в областном комитете по охране объектов культурного наследия отмечали, что исключение по проезду могут быть сделаны только для машин с усопшими, направляющихся к храму Святителя Николая, и для обслуживающей мосты техники.

4 декабря 2020 года состоялось официальное открытие цепных мостов Острова после реставрации. На их восстановление решением руководства Федерального дорожного агентства было выделено свыше 300 млн рублей. В процессе работ удалось сохранить изначальный, исторический облик сооружений. Подрядчик отремонтировал пролетные строения, несущие цепи, опоры, пилоны и анкерные шахты, конуса, а также подходы к Северному и Южному мостам. Помимо этого, было выполнено устройство электроосвещения, молниезащиты и переустройство сетей связи.

Мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.