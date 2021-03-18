Происшествия

Псковский первокурсник похитил из магазина две бутылки вина

Псковский студент похитил спиртное в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 марта из торгового зала магазина на улице Яна Фабрициуса юноша похитил две бутылки вина и скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело.

В настоящее время полиция установила подозреваемого. Это первокурсник одного из учебных заведений областного центра 2005 года рождения. Идет расследование.

«Известно, что у юноши и ранее были проблемы с законом», - отметили в УМВД.