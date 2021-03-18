Происшествия

Два молодых человека украли магнитолу из автомобиля великолучанина

Два молодых человека взломали водительскую дверь и совершили кражу из машины великолучанина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 марта около часа ночи в южной столице области у дома по улице Маршала Жукова из автомобиля ВАЗ-2105 похитили магнитолу и аккумулятор. Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей 2000 и 1997 годов рождения. Они дали признательные показания.

Кроме того, в Гдове в период с 13 по 16 марта из сарая у дома по Вокзальному шоссе через незапертую входную дверь похитили велосипед. В этой краже подозревают безработного, ранее неоднократно судимого жителя Гдовского района 1975 года рождения.

А в Печорах вечером 17 марта в районе площади Победы у псковича из кармана куртки украли мобильный телефон. Подозреваемый — 62-летний безработный местный житель.

По данным фактам возбудили уголовные дела, идут расследования.