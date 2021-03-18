Происшествия

Садовый дом горел под Псковом

Садовый дома горел в СНТ «Пристань – 1» (Большая Гоголевка, Псковский район) 18 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила в 23.12.

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Сгорела кровля, выгорел мансардный этаж. Первый этаж закопчен. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

18 марта произошло еще несколько пожаров. В 14.13 из-за неосторожного обращения с огнем загорелся мусорный контейнер на улице Коммунальной, 32 в Пскове.

В 18.20 произошло возгорание в жилом доме в деревне Федково Порховского района. Огнем повреждена кровля на площади 10 кв. метров. Причина - неисправность дымохода отопительной печи.

В 19.10 загорелась хозяйственная постройка в деревне Добручи Гдовского района. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении.