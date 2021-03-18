Происшествия

Жителя Бежаницкого района отправили в колонию за кражу денег с чужой карты

Жителя Бежаницкого района обвинили в хищении средств с чужого банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

30 августа 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, используя телефон потерпевшего, перевел со счета его банковской карты 300 рублей. В период с 30 августа по 3 сентября подсудимый еще 10 раз аналогичным способом перевел средства в размере около 16 000 рублей. Кроме того, мужчина так же оплатил услуги сотовой связи на общую сумму 1500 рублей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления и полное признание вины. Суд также учел, что мужчина имел непогашенную судимость за совершение, в том числе, тяжкого преступления против собственности, что свидетельствует о его склонности к противоправному поведению.

Суд признал жителя Бежаницкого района виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба.