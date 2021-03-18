Происшествия

Более 40 преступлений совершили за год в отношении иностранцев в Псковской области

41 преступное посягательство в отношении иностранцев совершили в Псковской области в 2020 году. Об этом сообщил начальник УВМ УМВД России по Псковской области Юрий Федоров в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Говоря об уровне преступности среди иностранных граждан, Юрий Федоров отметил, что с 2012 по 2019 год этот уровень был «без резких колебаний». Удельный вес преступлений, совершенных иностранцами на территории региона, составлял от 2 до 3%. При этом в прошлом году произошел значительный рост таких преступлений. Это связано с совершением тремя иностранцами 241 деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств, пояснил Юрий Федоров. По его словам, если исключить это факт, то наблюдается незначительное снижение уровня преступности среди иностранцев.

Порядка 85% всех преступлений совершают выходцы из стран СНГ. Кроме того, высокий удельный вес преступлений среди граждан Белоруссии — 22%.

Юрий Федоров добавил, что в прошлом выдворили за пределы страны 37 граждан, 68 — депортировали, 414 — привлекли к ответственности за нарушений условий въезда в РФ и пребывания на территории страны.

Кроме того, на 10% снизилось количество преступлений, связанных с фиктивной регистрацией иностранцев (108 уголовных дел в 2020 году).