Происшествия

Пропавшего в 2017 году мужчину продолжают искать в Великих Луках

ОМВД России по городу Великие Луки продолжают разыскивать пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля 2017 года около 11.00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, светло-русые прямые волосы.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.