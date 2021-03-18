Происшествия

14 скрывающихся от наказания преступников поймали в Псковской области

14 скрывающихся от наказания преступников поймали сотрудники уголовно-исполнительной системы в Псковской области в рамках операции «Розыск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Участие в двухдневной операции принимали сотрудники подразделений розыска и специального учета, уголовно-исполнительной инспекции, отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области совместно с сотрудниками органов внутренних дел.

Всего проверили более 55 адресов вероятного местонахождения разыскиваемых, в результате чего задержали 14 человек, которые числились в розыске за УФСИН России по Псковской области.

«Согласно статистике, большинство разыскиваемых осуждены за преступления небольшой тяжести (мелкие кражи и ДТП). За такие преступления, впервые отступившим от буквы закона, суды, как правило, выносят приговоры без изоляции от общества. Однако некоторые осужденные игнорируют обязательства, скрываются от сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, тем самым рискуя получить реальный срок лишения свободы», - отметили в пресс-службе.