Происшествия

Директор островского предприятия за год присвоила себе 300 тысяч рублей

Жительницу Островского района привлекли к уголовной ответственности за присвоение чужих денег с использованием служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

С 2019 по 2020 год женщина состояла в должности начальника предприятия. В этот период она присвоила деньги на общую сумму более 300 000 рублей. В документальную отчетность предприятия она при этом вносила недостоверные данные.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, наличие у подсудимой двух малолетних детей.

Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с женщины взыскали сумму причиненного ущерба. Приговор суда вступил в законную силу.