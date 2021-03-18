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Псковичка получила условный срок за «продажу» одежды в Сети

19.03.2021 16:58|ПсковКомментариев: 0

Псковичке назначили восемь лет лишения свободы за два факта мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В январе 2020 года в одной из социальных сетей женщина создала страницу, где разместила фотографии одежды, которую она якобы собиралась продать. Ей написала заинтересованная в покупке псковичка, и злоумышленница получила на свой счет 3680 рублей, не собираясь предоставлять потерпевшей одежду.

В апреле того же года таким же способом злоумышленница обманула еще одну женщину, получив от нее 4160 рублей.

Мировой судья судебного участка №42 признал псковичку виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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