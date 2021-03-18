Происшествия

На задолжавшего знакомому 300 тысяч рублей псковича завели уголовное дело

Псковичу грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

Житель города Пскова в 2018 году передал 300 тысяч рублей своему знакомому для оказания содействия в покупке автомобиля. Знакомый купил автомобиль, но сразу же продал его другому лицу. В результате ни денежных средств, ни автомобиля на протяжении двух с половиной лет не вернул.

По данному факту возбудили уголовное дело. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.