Происшествия

Неизвестный мошенник обманул псковского таксиста

В отношении неизвестного мошенника, обманувшего таксиста в Пскове, возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Пскович, работающий водителем такси, получил заказ на доставку продуктов. Заказчик пообещал, что переведет деньги на покупку и заплатит 1000 рублей за доставку. Водителю такси пришло сообщение на телефон о зачислении на его счет 5500 рублей.

Затем заказчик, позвонив водителю, попросил оплатить ему интернет, для чего необходимо перевести 500 рублей по указанному им номеру телефона, что водитель такси и сделал. После этого поступила просьба о последовательном переводе по 1500 рублей на этот же и другой номер телефона. В общей сложности пскович перевел 4050 рублей.

На счету таксиста закончились деньги и, проверив сообщения, он понял, что первоначальное сообщение о поступлении 5500 рублей поступало не от банковской организации, а с незнакомого ему номера телефона, на что он сразу не обратил внимания.

Дознаватель возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ. Принимаются меры к установлению лица, совершившего преступление. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.