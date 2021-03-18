Происшествия

Два гаража сгорели в деревне Соловьи в Псковском районе

Несколько пожаров произошло в Псковской области вечером 19 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 17.35 в деревне Хвоенка (Псковский район) загорелось бесхозное строение 6 на 6 метров. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 18.16 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Печоры, ул. Мыльниково. В доме 6 на 8 метров огнем повреждена кровля на площади 4 кв. метра. Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.

В 20.00 загорелась хозпостройки в деревне Перлица Красногородского района. Сгорели баня 3 на 4 метра и дровяник 2 на 3 метра. Причина пожара - неисправность печного оборудования. Спасен жилой дом.

В 22.35 поступило сообщение о возгорании в заброшенном здании в Невельском районе, в Усть-Долысской волости, д. Усть-Долыссы, ул. Береговая. В заброшенном здании 2 на 3 метра огнем повреждена деревянная обрешетка кровли на площади 3 квадратных метра. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасено здание.

20 марта в 02.37 поступило сообщение о возгорании двух хозяйственных построек по адресу: Псковский район, Ядровская волость, д. Соловьи. Сгорели два гаража из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.