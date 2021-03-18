Происшествия

Фальшивая стодолларовая купюра поступила в псковский банк от пенсионерки

В Пскове обнаружена фальшивая валюта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудниками полиции изъята стодолларовая купюра с признаками подделки.

В одном из финансовых учреждений Пскова 18 марта обнаружена фальшивая банкнота номиналом сто долларов США. По имеющимся сведениям, поступила она от пожилой жительницы города Пустошки. Проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.