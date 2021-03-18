Происшествия

Продукты и алкоголь попыталась украсть в магазине 54-летняя псковичка

В Пскове задержали женщину, подозреваемую в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 20 марта сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали местную жительницу, которая совершила хищение из магазина.

54-летняя женщина похитила из магазина на Рижском проспекте продукты питания и спиртные напитки.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Подозреваемую в краже передали в территориальный отдел полиции.