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Волки выпотрошили беременную собаку в невельской деревне

В начале марта в Невельском районе волки растерзали беременную собаку в деревне Дубищи, сообщает «МК в Пскове».

Случаи нападения волков на домашних животных в Псковской области далеко не единичны. К примеру, в декабре 2020 года волки атаковали Опочку. В 2018 году в деревне Поляне Пушкиногорского района хищники загрызли около 10 домашних животных. Некоторые хозяева находили головы своих собак вдалеке от дома. В прошлом году волки подходили вплотную к домам и доводили до ужаса маленьких детей и пенсионеров. Местные жители признавались, что для них это было настоящее нашествие: они никак не ожидали, что звери будут раздирать их заборы и совершенно не смущаться людей.



Фото: Pixabay.com

Напомним, в конце февраля депутаты Псковского областного Собрания поддержали в первом чтении внесенный фракцией ЛДПР законопроект, который увеличивает квоты на добычу копытных тем, кто добыл трех и более волков. Данный законопроект разработали в связи с ухудшающейся обстановкой в регионе, связанной с увеличением популяции волков и участившимися случаями их появления в населенных пунктах.

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Авторы законопроекта считают, что у охотников появится дополнительный стимул к отстрелу этих опасных животных.

Что заставляет волков искать себе пропитание рядом с жилищем человека, кто контролирует их популяцию и стоит ли бояться, что дикие звери будут массово разгуливать по деревням и селам, разбирался «МК в Пскове».