Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
Хозяйки Железной дороги
Два новых дерева взамен одного старого
ЖКХ : вопросы и ответы
Закажи бесплатное такси
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 18.03.2021 11:310 Псковича отправили в колонию за изнасилование малолетней племянницы 21.03.2021 15:030 В Псковской филармонии сработала пожарная сигнализация 21.03.2021 14:380 Волки выпотрошили беременную собаку в невельской деревне 21.03.2021 14:090 В четырех районах Псковской области жители фиктивно регистрировали иностранцев 20.03.2021 13:480 Фальшивая стодолларовая купюра поступила в псковский банк от пенсионерки 20.03.2021 12:100 В Великих Луках погиб водитель погрузчика
 
 
 
Самое популярное 15.03.2021 11:026 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 15.03.2021 13:224 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 18.03.2021 11:132 Псков останется без воды 17 июля 16.03.2021 12:145 Аэропонт «Псков» 14.03.2021 15:161 Николай Валуев порыбачил на Чудском озере и похвастался уловом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Волки выпотрошили беременную собаку в невельской деревне

21.03.2021 14:38|ПсковКомментариев: 0

В начале марта в Невельском районе волки растерзали беременную собаку в деревне Дубищи, сообщает «МК в Пскове».

Случаи нападения волков на домашних животных в Псковской области далеко не единичны. К примеру, в декабре 2020 года волки атаковали Опочку. В 2018 году в деревне Поляне Пушкиногорского района хищники загрызли около 10 домашних животных. Некоторые хозяева находили головы своих собак вдалеке от дома. В прошлом году волки подходили вплотную к домам и доводили до ужаса маленьких детей и пенсионеров. Местные жители признавались, что для них это было настоящее нашествие: они никак не ожидали, что звери будут раздирать их заборы и совершенно не смущаться людей.


Фото: Pixabay.com

Напомним, в конце февраля депутаты Псковского областного Собрания поддержали в первом чтении внесенный фракцией ЛДПР законопроект, который увеличивает квоты на добычу копытных тем, кто добыл трех и более волков. Данный законопроект разработали в связи с ухудшающейся обстановкой в регионе, связанной с увеличением популяции волков и участившимися случаями их появления в населенных пунктах.

Авторы законопроекта считают, что у охотников появится дополнительный стимул к отстрелу этих опасных животных.

Что заставляет волков искать себе пропитание рядом с жилищем человека, кто контролирует их популяцию и стоит ли бояться, что дикие звери будут массово разгуливать по деревням и селам, разбирался «МК в Пскове».

Теги: #волки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 325 человек
21.03.2021, 15:030 В Псковской филармонии сработала пожарная сигнализация 21.03.2021, 15:020 Чистые перспективы: Псковская область формирует экологическую программу 21.03.2021, 14:380 Волки выпотрошили беременную собаку в невельской деревне 21.03.2021, 14:090 В четырех районах Псковской области жители фиктивно регистрировали иностранцев
21.03.2021, 13:510 В Гдовском районе после трехлетнего перерыва прошел фестиваль зимней рыбалки 21.03.2021, 13:422 Сильный и мокрый снег ожидается в течение сегодняшнего дня в Псковской области 21.03.2021, 13:350 Общественное обсуждение плана мероприятий стратегии развития Псковской области стартует 1 апреля 21.03.2021, 13:170 Псковский губернатор поблагодарил работников сферы ЖКХ за профессионализм
21.03.2021, 12:540 Литературную программу «Война. Народ. Победа» подготовили в «Михайловском» 21.03.2021, 12:320 Отчисления в бюджет от лотерей предлагают удвоить 21.03.2021, 12:119 Михаил Ведерников положительно оценил качество уборки Пскова 21.03.2021, 11:520 Уникальный КНП Псковского укрепрайона: легенда о немецких строителях и взрыв в каземате
21.03.2021, 11:381 Задержан губернатор Пензенской области 21.03.2021, 11:290 В Псковской области за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса 21.03.2021, 11:180 Иномарка столкнулась с фурой в Псковском районе 21.03.2021, 10:570 Псковских водителей просят соблюдать скоростной режим в условиях непогоды
21.03.2021, 10:430 Одиноких и многодетных родителей намерены освободить от «сверхурочки» 21.03.2021, 10:210 Николай Козловский: ЖКХ - одна из самых социально значимых сфер 21.03.2021, 09:591 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 21.03.2021, 09:420 Россия разрешила въезд иностранных студентов из 25 стран
21.03.2021, 09:240 Смотровую площадку Власьевской башни откроют для посещения в дни весенних каникул 21.03.2021, 09:050 Александр Котов поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником 20.03.2021, 22:381 Псковская область получит 90 млн рублей на сохранение лесов 20.03.2021, 22:051 Фотофакт: Снова вандализм на набережной в Пскове
20.03.2021, 21:430 Соскучились по «Пскову» 20.03.2021, 21:361 «Круглый стол» «Этапы формирования экологической программы региона». ВИДЕО 20.03.2021, 21:110 Названы требования к желающим служить в Росгвардии в Грозном 20.03.2021, 20:450 Народный артист Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни
20.03.2021, 20:210 Снежанна Ермолаева: Предприятия, власть и общественность должны работать вместе 20.03.2021, 20:040 В память о подвиге бойцов 6-й роты в Пскове проходит детский хоккейный турнир 20.03.2021, 20:0012 Александр Козловский призвал псковские предприятия соблюдать экологические стандарты 20.03.2021, 19:492 Пассажиров авиарейса «Псков - Сочи» доставят резервным самолетом из-за поломки
20.03.2021, 19:483 «Экосуббота» прошла в Пскове 20.03.2021, 19:320 До завершения акции в Псковском театре драмы остался один день 20.03.2021, 19:192 Премьер Болгарии обратился к России со словами «перестаньте шпионить» 20.03.2021, 18:541 Проект «Экомышление» охватит около 380 псковских школьников
20.03.2021, 18:220 Две автомашины столкнулись в Пскове на парковке торгового центра 20.03.2021, 18:181 Губернатор рассчитывает на завершение ремонта Троицкого моста в Пскове в 2022 году 20.03.2021, 17:595 Развивать в Пскове экопространства предложила эксперт РЭД 20.03.2021, 17:400 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19
20.03.2021, 17:197 Алина Рыбина: Экопривычки должны стать потребностью 20.03.2021, 17:150 Профилактический рейд в Дновском районе провели сотрудники МЧС с уполномоченным по правам ребенка 20.03.2021, 17:090 Псковичам рассказали об основных целях проекта «Чистый воздух» 20.03.2021, 16:332 Ключевые вопросы экоповестки обсуждают эксперты в Пскове
20.03.2021, 16:230 В Дедовичах продолжаются работы по обустройству парка отдыха с прудом 20.03.2021, 15:520 Летние Олимпийские игры в Токио проведут без зарубежных болельщиков 20.03.2021, 15:290 Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке атакой на россиян и бизнес 20.03.2021, 15:100 «Рено Логан» перевернулся в Порховском районе
20.03.2021, 15:000 Обсуждение этапов формирования региональной экологической программы началось в Пскове. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ 20.03.2021, 14:520 Информационный знак Музея спорта и олимпийского движения Псковского края установлен в Великих Луках 20.03.2021, 14:202 С начала года в Псковской области родилось 1059 малышей 20.03.2021, 14:150 Книжным сокровищам посвятят библиотечные чтения в «Михайловском»
20.03.2021, 13:480 Фальшивая стодолларовая купюра поступила в псковский банк от пенсионерки 20.03.2021, 13:301 Команда из Порхова победила в КВН-викторине, посвященной Александру Невскому 20.03.2021, 13:190 Снег и метель ожидаются в Псковской области 21 марта 20.03.2021, 12:471 6 пропавших людей найдено в Псковской области во время операции «Розыск»
20.03.2021, 12:320 В Госдуме может появиться Совет по биоэтике 20.03.2021, 12:100 В Великих Луках погиб водитель погрузчика 20.03.2021, 11:550 В Псков на неделю детской книги приедет автор «интервью с монстром» 20.03.2021, 11:380 70 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
20.03.2021, 11:310 Два гаража сгорели в деревне Соловьи в Псковском районе 20.03.2021, 11:010 Зона платной парковки в Петербурге увеличится вдвое 20.03.2021, 10:263 Амбулаторный прием пульмонолога открывается в Псковской инфекционной больнице 20.03.2021, 10:040 Госархив Псковской области опубликовал список дружин ополчения времен Крымской войны
20.03.2021, 09:300 Псковские шестиклассники представили себя инспекторами ДПС 20.03.2021, 09:1312 Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса 19.03.2021, 23:489 Жириновский призвал наградить отказавшихся преклонить колени футбольных судей 19.03.2021, 22:310 Электронные паспорта могут начать появляться в России с 1 декабря 2021 года
19.03.2021, 22:100 Николай Козловский рассказал, какие дворы отремонтируют в Великих Луках в 2021 году 19.03.2021, 21:578 Белый дом подтвердил намерение Байдена поговорить с Путиным 19.03.2021, 21:200 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 19.03.2021, 21:081 Новым госсекретарем союзного государства России и Белоруссии назначен Мезенцев
19.03.2021, 20:455 Названа самая счастливая страна в мире 19.03.2021, 20:250 В Псковском облсовпрофе обсудили проблемы молодых педагогов 19.03.2021, 20:180 Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии 19.03.2021, 20:140 Выставку из «Михайловского» завтра откроют в подмосковной Лопасне
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.