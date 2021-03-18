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В Псковской филармонии сработала пожарная сигнализация

21.03.2021 15:03|ПсковКомментариев: 0

В большом концертном зале Псковской филармонии сработала пожарная сигнализация. По предварительной информации, это произошло около 14.50, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выяснилось, что произошло ложное срабатывание датчика.

Отметим, что сегодня, 21 марта, в Псковской филармонии в рамках 47-го фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова любителям балета покажут две постановки, принадлежащими к числу выдающихся произведений классического балетного искусства: «Шопениану» и 3-й акт балета «Спящая красавица» - «Свадьба принцессы Авроры».

Источник: Псковская Лента Новостей
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