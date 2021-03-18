Происшествия

В Псковской филармонии сработала пожарная сигнализация

В большом концертном зале Псковской филармонии сработала пожарная сигнализация. По предварительной информации, это произошло около 14.50, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выяснилось, что произошло ложное срабатывание датчика.

Отметим, что сегодня, 21 марта, в Псковской филармонии в рамках 47-го фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова любителям балета покажут две постановки, принадлежащими к числу выдающихся произведений классического балетного искусства: «Шопениану» и 3-й акт балета «Спящая красавица» - «Свадьба принцессы Авроры».