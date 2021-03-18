Происшествия

Житель Псковской области избил знакомого металлической трубой, а затем обухом топора

Житель Стругокрасненского района избил знакомого металлической трубой, а затем обухом топора, причинив последнему тяжки вред здоровью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, обвиняемый арестован.

В ходе следствия установлено, что 4 мата текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь вместе со знакомым в котельной №10 МП «Струго-Красненские тепловые сети», на почве личной неприязни нанес ему не менее двух ударов металлической трубой по голове, от которых пострадавший упал на пол и не смог подняться. После этого злоумышленник взял в руки топор и используя его в качестве оружия, нанес пострадавшему еще не менее 2 ударов обухом топора по теменной части головы, тем самым причинив последнему телесные повреждения в виде вдавленного перелома теменной кости, открытой черепно-мозговой травмы, ушибленной раны волосистой части головы.

Добавим, что санкция ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.