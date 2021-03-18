Происшествия

Пьяный житель Стругокрасненского района тяжело ранил ножом спящего знакомого

В Стругокрасненском районе арестован местный житель, который нанес знакомому несколько ножевых ранений, пока тот спал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе следствия установлено, что 14 февраля текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения зашел в комнату своего дома, в которой на кровати спал его знакомый. Злоумышленник взял в руку кухонный нож и нанес спящему не менее 2 ударов ножом в область грудной клетки и шеи.

С учетом позиции прокурора решением Стругокрасненского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.