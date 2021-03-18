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Происшествия

В Пскове задержали водителя, который уехал с АЗС без оплаты

21.03.2021 22:58|ПсковКомментариев: 0

Росгвардейцы поймали псковича, который заправил машину на АЗС и попытался скрыться, не заплатив. Как рассказали «МК в Пскове» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел сегодня, 21 марта.

Около 6 часов утра экипаж группы задержания получил сигнал с тревожной кнопки, установленной на заправке на Рижском проспекте, и выехал к месту происшествия. Оказалось, что помощи попросила сотрудница АЗС. Она рассказала, что один из посетителей заправил свой автомобиль и уехал, не расплатившись.

Мужчину задержали, его личность установлена: нарушителем оказался 42-летний местный житель. Подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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