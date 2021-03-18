Происшествия

Псковичка стала фигуранткой уголовного дела после незаконной регистрации иностранцев

Жители Пскова, Великих Лук, Гдова и Порхова подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, безработная женщина 1974 года рождения незаконно прописала в комнате дома на улице Металлистов в Пскове двух граждан Таджикистана. По данному факту возбудили уголовное дело.

А в доме в деревне Черпесса Великолукского района безработная великолучанка 1987 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданку Армении. Ведется проверка.

В Гдове в квартире дома на улице Карла Маркса 31-летняя не работающая жительница района фиктивно прописала россиянина. Она дала признательные показания. В полиции возбудили уголовное дело. Еще один факт незаконной регистрации отмечен в Порхове: 55-летняя пенсионерка фиктивно зарегистрировала гражданина Белоруссии в своем доме по улице Профсоюзной. Проводится проверка.