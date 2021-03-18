Происшествия

Многодетный дновец отделался штрафом за хранение наркотиков

Жителю Дновского района назначили штраф за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В середине декабря 2020 года мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица наркотики массой 0,35 г. Для личного употребления он незаконно хранил это вещество во внутреннем кармане куртки. Сотрудники полиции изъяли наркотики в ходе личного досмотра.

Дновский районный суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статье 228 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

При вынесении приговора суд учел такие смягчающие наказание обстоятельства, как полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.