Происшествия

Более 120 нарушений пограничного режима выявили в Псковской области с начала года

Более 120 нарушений правил пограничного режима выявили в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

По результатам административных разбирательств нарушителей привлекли к ответственности.

Въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных), напомнили в ведомстве.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, помимо этого, предусмотрено административное выдворение за пределы России.

Заявление на пропуск в пограничную зону можно подать по электронной почте на адрес Пограничного управления - pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», по почте, а также в бюро пропусков Пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.30 до 13.00).

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обращаться по телефонам: