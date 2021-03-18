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Более 120 нарушений пограничного режима выявили в Псковской области с начала года

22.03.2021 12:15|ПсковКомментариев: 0

Более 120 нарушений правил пограничного режима выявили в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

По результатам административных разбирательств нарушителей привлекли к ответственности.

Въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных), напомнили в ведомстве.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, помимо этого, предусмотрено административное выдворение за пределы России.

Заявление на пропуск в пограничную зону можно подать по электронной почте на адрес Пограничного управления - pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», по почте, а также в бюро пропусков Пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.30 до 13.00).

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обращаться по телефонам:

  • Пограничное управление ФСБ России по Псковской области: 8 (8112) 69-82-67, 69-82-51 (бюро пропусков);
  • Отдел в Гдове: 8 (81131) 2-13-31 (дежурный).
  • Отдел в Печорах: 8 (81148) 2-42-20 (дежурный).
  • Отдел в Пыталово: 8 (81147) 2-18-05 (дежурный).
  • Отдел в Себеже: 8 (81140) 2-27-97 (дежурный).
  • Отделение в Невеле: 8(81151) 2-14-62 (дежурный).
Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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