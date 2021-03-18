Происшествия

91-летний пенсионер стал жертвой разбойного нападения в Великих Луках

37-летняя безработная женщина напала на пенсионера в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 20 марта злоумышленница зашла в квартиру дома на Нелидовском проезде и попросила у пожилого мужчины денег в долг. Отмечается, что ранее она уже занимала у великолучанина деньги. На этот раз пожилой мужчина ей отказал. Тогда женщина, схватив кухонный нож, стала угрожать потерпевшему. В итоге она похитила более 2 тысяч рублей и мобильный телефон.

Мужчина сообщил о случившемся в полицию. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и нашли подозреваемую. Она дала признательные показания.

В настоящее время проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.