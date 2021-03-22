Происшествия

Опочанин обокрал дом пожилой петербурженки

Безработный и ранее судимый житель Опочецкого района 1988 года рождения обокрал дом пенсионерки из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Ульяново Опочецкого района злоумышленник выставил оконную раму и пролез внутрь дома, откуда украл алюминиевую посуду, инструменты и другие вещи. Причиненный ущерб устанавливается. Отмечается, что опочанин уже дал признательные показания. Ведется проверка.

Кроме того, с 10 по 11 марта с территории дачного участка в деревне Ветошка Псковского района украли металлический каркас. В этой краже подозревается пскович 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

А из дачного дома в деревне Вологино Невельского района 23-летний безработный молодой человек украл металлические изделия и электропровода. Он проник в дом, повредив навесной замок. Проводится проверка.

В ведомстве добавили, что кражи имущества полицейские раскрыли также в Дно, Новосокольническом и Островском районах.