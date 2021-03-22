Происшествия

Великолучанина отправили в колонию за поножовщину в общежитии

Жителя Великих Лук отправили в исправительную колонию общего режима на 6 лет и 6 месяцев за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В июне 2019 года злоумышленник, находясь в общежитии Великих Лук, в ходе ссоры, возникшей между ним и потерпевшим, не менее пяти раз ударил последнего ножом в жизненно важные органы. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, выразившийся в нарушении функционирования обеих ног и правой руки. Пострадавший стал инвалидом I группы.

Великолукский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Подсудимый не сознался в преступлении.