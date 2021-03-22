Происшествия

Мошенники обманули жителей Пскова и Великих Лук

Неизвестные под видом сотрудников банков ввели в заблуждение жителей Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 марта 33-летнему жителю Великих Лук позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления кредита, он завладел деньгами в сумме 450 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.

Также от действий мнимых банковских служащих, действовавших по аналогичной мошеннической схеме, пострадали 65-летний великолучанин и 33-летняя великолучанка, а также 41-летняя жительница областного центра. После общения с ними злоумышленники похитили в общей сложности более 400 тысяч рублей. Проводится расследование.