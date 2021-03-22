Происшествия

По новой схеме действуют мошенники в Псковской области

Нескольких жителей области обманули мошенники, выдающие себя за сотрудников банка. Причем они используют новую схему - предлагают уменьшить проценты по кредиту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, мужчине из Острова позвонил «сотрудник банка». Под предлогом оказания помощи по уменьшению процентной ставки по кредиту он завладел деньгами потерпевшего, сумма составила около сорока тысяч рублей.

Подобный случай произошел и с жителем Красногородского района. Злоумышленники действовали по аналогичной схеме. Потерпевший лишился более шестидесяти тысяч рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Идет расследование, отметили в ведомстве.

«Во избежание серьезных финансовых потерь жителям области настоятельно рекомендуют быть предельно осмотрительными при общении с лицами, которые выдают себя за сотрудников банка, и не поддаваться на различные ухищрения мошенников. О каждом подобном случае необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел», - добавили в УМВД.