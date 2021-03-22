Происшествия

В порховском кафе изъяли более 300 литров алкоголя

Более трехсот литров алкоголя изъяли полицейские в Порховском районе 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по псковской области.

Водку, коньяк и вино продавали в одном из кафе на проспекте Ленина города Порхова без документов, подтверждающих легальность их производства и оборота. Кроме того, алкоголь там продавали без вскрытия потребительской тары.

Из незаконного оборота изъяли более 300 литров спиртного, в том числе более 200 литров водки и около 50 литров коньяка. Полиция проводит административное расследование.