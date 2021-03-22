Происшествия

Житель Бежаниц получил условный срок за поножовщину

Жителя поселка Бежаницы привлекли к уголовной ответственности за причинение здоровью знакомого вреда средней тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

7 ноября между подсудимым и потерпевшим, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. На почве ревности первый нанес знакомому один удар ножом в височно-теменную область. После в ходе борьбы он нанес еще несколько ударов ножом.

Суд в качестве смягчающих наказание виновного обстоятельств признал активное способствование раскрытию преступления, а также нахождение на иждивении малолетнего ребенка.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.