Происшествия

Мужчина пытался незаконно привезти в Псков сигареты на 3,5 млн рублей

Пограничники в Невельском районе пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации более 100 тысяч пачек сигарет иностранного производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Лехово пограничники остановили грузовой автомобиль «Ивеко» для проверки документов. Как отметили в управлении, при ответе на стандартные вопросы водитель 1986 года рождения начал «заметно нервничать и проявлять раздражительность».

Молодой человек следовал проселочными дорогами с территории сопредельного государства в Псков. В багажном отделении его автомобиля обнаружили большую партию табачной продукции иностранного производства. Товарно-сопроводительные документы на перевозимый груз у мужчины отсутствовали. Предварительная сумма оценки табачной продукции составила свыше 3,5 млн рублей.

Водителя задержали на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств.