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Происшествия

Пскович перечислил около 200 тысяч рублей на счет мнимого банковского работника

24.03.2021 14:41|ПсковКомментариев: 0

Пскович взял кредит и перечислил деньги на счет мнимого банковского работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 марта 37-летнему псковичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что злоумышленники пытаются незаконно оформить на его имя кредит. Чтобы избежать этого звонивший предложил мужчине незамедлительно оформить кредит, который, по его словам, позволил бы исчерпать кредитный потенциал горожанина. Тем самым, никому больше не удастся воспользоваться его именем для получения займа.

Житель областного центра последовал рекомендации собеседника. Полученные 189 500 рублей он обналичил и через терминал перечислил на указанный ему «безопасный» счет. А когда понял, что стал очередной жертвой мошенников, обратился за помощью к стражам порядка.

Кроме того, 36-летняя псковичка разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже детской коляски. И в результате мошеннических действий у нее похитили 7500 рублей. О случившемся она заявила 23 марта в полицию.

А 72-летней пенсионерке из Пскова позвонил незнакомец, представившийся сотрудником следственного органа из Москвы. Он тоже сообщил, что какие-то лица намерены оформить на пожилую женщину кредит. И во избежание этого он предложил пенсионерке оформить кредит, обналичить денежные средства, а затем перечислить их на «безопасный» счет, что она и сделала. Таким образом, мошенник завладел 112 тысячами рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела. За последние дни факты мошеннических проявлений отмечены также в Опочке и Псковском районе.

«Используемые в арсенале мошенников различные уловки не имеют никакого отношения к подлинным финансовым операциям, осуществляемым банками! Представители финансовых организаций никогда не будут по телефону предлагать клиентам совершать переводы собственных или кредитных средств на "безопасные" счета, а также запрашивать сведения о реквизитах банковских карт или другую информацию персонального характера», - предостерегает полиция жителей области.

Теги: #псков #мошенничество #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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