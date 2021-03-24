Происшествия

В Пскове псевдопродавцу кроссовок грозит до 2 лет тюрьмы

22-летнего жителя Пскова обвиняют в мошенничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В начале января прошлого года пскович разместил на одном из сайтов объявление о продаже кроссовок. В феврале по объявлению обратилась потерпевшая. Обвиняемый согласился продать ей кроссовки. Потерпевшая перевела на его счет денежные средства в размере 7500 рублей, однако товар ей так и не поступил.

Уголовное дело направили в мировой суд города Пскова для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.