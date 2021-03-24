Происшествия

Во взяточничестве обвиняют псковского инспектора

В получении взятки в значительном размере обвиняют государственного инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

16 марта индивидуальный предприниматель, осуществлявший грузоперевозку в Пскове, дал должностному лицу взятку в размере 50 000 рублей за неоформление комплекта документов, свидетельствующих о совершении индивидуальным предпринимателем административного правонарушения, касающегося нарушения правил движения.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль. Санкция части 3 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.