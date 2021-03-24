Происшествия

Пьяный житель Печор взломал гараж и явился с повинной

Взломавшего гараж в Печорах местного жителя привлекли к уголовной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

18 августа подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи металлического лома проник в гараж, откуда похитил имущество на общую сумму более 26 000 рублей.

Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и способствование расследованию преступления.

Ранее судимого мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. По совокупности приговоров окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.