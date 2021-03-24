Происшествия

Двух граждан Азербайджана осудили за серию краж в Порхове

Двух граждан Азербайджана обвиняют в совершении нескольких краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с 22 по 23 июня в Порхове мужчины в сговоре совершили четыре кражи алкогольной продукции из сетевых магазинов на общую сумму более 19 000 рублей.

Суд признал ранее судимого мужчину и его сообщника виновными в указанных преступлениях. Первому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму — лишение свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.