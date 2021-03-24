Происшествия

Балкон многоквартирного жилого дома горел в Великих Луках

Балкон горел в многоквартирном жилом доме в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила 24 марта в 16.42.

Произошел пожар в жилом доме по адресу: проспект Гагарина, 139. На пятом этаже в двухкомнатной квартире на балконе размером 3 на 1 метр огнем повреждена деревянная перегородка на площади 2 кв. метра. Сгорел козырек из поликарбоната на площади 3 кв. метра.

Причина пожара, предположительно – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасена квартира.