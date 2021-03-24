Происшествия

Три пожара произошло в Пскове за ночь

Три пожара произошло в Пскове в ночь на 25 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 01.32 поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу: Псков, ул. Восходная, 16. Горел гараж размером 7 на 6 метров. Причина пожара, предположительно – короткое замыкание внутри хозпостройки.

В 03.07 загорелся гараж по адресу: Псков, Сиреневый бульвар, 15. В гараже размером 6 на 3 метров сгорели строительные материалы на площади 6 к.в метров. Причина пожара, предварительно – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 05.18 загорелся мусорный контейнер у дома 16 по улице Коммунальной на контейнерной площадке на площади 1 кв метр. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.