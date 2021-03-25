Происшествия

Житель Дедовичского района украл молочный ликер и попал в колонию

Жителя Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

26 января мужчина через окно проник в дачный дом потерпевшей, откуда похитил бутылку молочного ликера, бутылку виски и бутылку вина, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму более 2000 рублей.

Неоднократно судимого жителя Дедовичского района признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.