Происшествия

Псковичка отдала мошенникам более 300 тысяч рублей

Псковичка лишилась крупной суммы денег после телефонного разговора с «сотрудником службы безопасности банка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

39-летней жительнице областного центра 23 марта позвонил неизвестный. Под предлогом предотвращения в ее отношении мошеннических действий он завладел деньгами в сумме 335 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

А в Великих Луках 49-летний горожанин заявил в полицию о том, что 24 марта неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банковскими служащими, обманным путем похитили у него 110 тысяч рублей.

По аналогичной мошеннической схеме 24 марта злоумышленники ввели в заблуждение и 37-летнюю жительницу деревни Борисовичи Псковского района. В результате она лишилась более 260 тысяч рублей.

По данным фактам проводят проверки. Как отмечают в ведомстве, в период с 23 по 24 марта и другие жители Псковской области стали жертвами дистанционного мошенничества.