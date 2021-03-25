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Рост тяжких преступлений наблюдается в Псковской области

Рост тяжких преступлений наблюдается в Псковской области. Об этом сообщил начальник регионального УМВД Алексей Овсянников, выступая с отчетом о деятельности ведомства за 2020 года на 56-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Рост тяжких и особо тяжких преступлений составил 26,4% (2570-3248; Россия: +14%; СЗФО: +24,8%). Рост тяжких составов произошел преимущественно за счет увеличения посягательств с использованием IT-технологий, а именно краж и мошенничеств (краж с 425 до 806; +89,6%; мошенничеств с 387 до 830; +114,5%) и преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (с 1100 до 1403; +27,5%).

Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось почти в 2 раза (1295-2437).

Среди преступлений против личности сократилось количество совершенных убийств (-3,1%, 32-31; Россия: -3,2%; СЗФО: +1,4%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-26,2%, 103-76; Россия: -6,7%; СЗФО: -8%), в том числе со смертельным исходом (-10,5%, 19-17), изнасилований (-50,0%, 12-6; Россия: +11,3%; СЗФО: -13%).