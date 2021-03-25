Происшествия

20-летнего любителя бесплатной косметики задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

24 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.