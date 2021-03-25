Происшествия

Почти 70 кг наркотиков изъяли в Псковской области в 2020 году

69 856 граммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (АППГ-840 553 г) изъяли в Псковской области в 2020 году. Об этом сообщил начальник регионального УМВД Алексей Овсянников, выступая с отчетом о деятельности ведомства за 2020 года на 56-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Органы внутренних дел изъяли 28 680 граммов (АППГ - 55 650 г) наркотических средств. Ликвидировали четыре подпольные лаборатории по изготовлению наркотиков.

В 2020 году в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировали 1403 преступления (+27,5%; АППГ-1100, Россия: -0,2%; СЗФО: -1,6%), из них органы внутренних дел инициативно выявили 1315 преступных деяний, что на 31,8% превышает показатели 2019 года (АППГ-998).