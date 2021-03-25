Происшествия

Шесть лет проведет в колонии псковский студент за попытку убийства кавалера сестры

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Туркменистана, которому было предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

1 января 2020 года студент ПсковГУ, гражданин Туркменистана, узнав, что его сестра вопреки национальным традициям и втайне от него поддерживает отношения с их земляком, тоже студентом ПсковГУ, принял решение убить последнего.

Обвиняемый встретился с потерпевшим ночью в Финском парке и нанес ему три удара принесенным с собой ножом. Несмотря на полученные ранения, молодой человек попытался убежать, однако подсудимый догнал его на улице Красных Партизан. Но реализовать свой умысел обвиняемый не смог, ему помешали оказавшиеся на месте происшествия родственницы потерпевшего.

Молодой человек был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел частичное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления. Суд признал студента виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.