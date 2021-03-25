Происшествия

Зарезавший свою мать себежанин предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Себежского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 24 февраля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в поселке Идрица, поссорился с 91-летней матерью. Взяв нож, он ударил ее в область шеи. Потерпевшая скончалась. От тела матери злоумышленник избавился, закопав его в землю.

Вскоре мужчина выдвинул версию о безвестном исчезновении матери, которая была опровергнута следственным путем.

Изучение личности показало, что он ранее был судим за убийство сестры и ножевые ранения супруге.

«В настоящее время к нему продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания», - отметили в следственном управлении.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.