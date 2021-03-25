Происшествия

Фиктивная прописка обернулась для жителя Гдовского района уголовным делом

В Невеле и Гдовском районе местные жители подозреваются в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 37-летняя невельчанка фиктивно зарегистрировала трех россиян в своем доме. Женщина дала признательные показания. На данный момент по делу ведется проверка.

51-летний житель деревни Верхоляне-1 Гдовского района тоже помог мужчине оформить фиктивную прописку в своем доме. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 УКРФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.